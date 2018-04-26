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В Башкирии за взятку осудили бывшего руководителя санатория "Талкас"

26 апреля 2018, 13:49
Исполняющий обязанности за 500 тысяч рублей разрешил коммерсанту устроить платный въезд на озеро.

54-летний бывший исполняющий обязанности руководителя санатория «Талкас» в Баймакском районе Башкирии признан виновным по статье «Получение должностным лицом взятки в крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Местный предприниматель организовал платный въезд в «зеленую зону» озера Талкас, которая была в пользовании санатория, договорившись с обвиняемым о субаренде за 500 тысяч рублей.

Для отвода глаз был заключен договор оказания клининговых услуг и услуг по предоставлению торгового места – по условиям сделок коммерсанту разрешалось собирать с граждан по 500-600 рублей за въезд автомобиля в приозерную зону.

Фигуранта уголовного дела полицейские задержали в октябре 2015 года после получения части оговоренной суммы в 250 тысяч рублей.

Суд приговорил обвиняемого к штрафу в четыре миллиона рублей и на пять лет лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях.

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