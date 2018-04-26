В Башкирии за взятку осудили бывшего руководителя санатория "Талкас"

Суд приговорил обвиняемого к штрафу в четыре миллиона рублей и на пять лет лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях и предприятиях.