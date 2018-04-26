УРАЛСИБ выдал первый ипотечный кредит в рамках новой жилищной программы

С декабря 2017 года условия вступления в программу стали еще более доступными.Сегодня они действуют для постоянно проживающих на территории РБ членов молодых семей, чей возраст на момент открытия вклада не превышает 35 лет, а также для лиц, имеющих одного и более детей до 18 лет. Сохранилась возможность участия для жителей региона, признанных нуждающимися по основаниям, указанным в ст. 51 ЖК РФ.