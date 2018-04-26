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Китайцы скрепили подписями желание построить в Башкирии цементный завод

26 апреля 2018, 09:52
Соглашение об этом было подписано накануне.

Вчера, 25 апреля, вице-премьер Башкирии Илшат Тажитдинов полписал инвестиционное соглашение о строительстве цементного завода в Сибае с председателем ЗАО «Сычуаньская компания по охране окружающей среды Цзюньхэ» Ли Лэцзюнем.

Как сообщили в пресс-службе правительства Башкирии, общий объем инвестиций в данный проект превысит 12 млрд рублей. Завод будет производить 5 000 тонн продукции в сутки должен дать региону не меньше 250 рабочих мест.

По технологии, цемент в Сибае будут производить «сухим» способом. Это позволит свести к минимуму ущерб для окружающей среды и жителей ближайших населенных пунктов.

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#Новости#Инвестиционные проекты#Татьяна Майорова,#Экономика
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