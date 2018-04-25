В Уфе создадут электронную карту захоронений фронтовиков

- У нас тысячи могил участников Великой Отечественной войны на нескольких кладбищах, прошу контролировать их состояние. Нельзя допускать, чтобы могилы ветеранов уничтожались или на их месте хоронили других людей, даже если больше 25 лет их никто не навещает и такая мера позволяется законом. К ветеранам войны это не относится, – подчеркнул Ирек Ялалов.