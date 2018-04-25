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В Башкирии осудят мошенницу за махинации на сумму 38 миллионов рублей

25 апреля 2018, 11:00
На имущество злоумышленницы стоимостью 9,4 миллиона рублей наложен арест.

37-летняя жительница Стерлитамака обвиняется по статьям «Мошенничество в крупном и особо крупном размерах» и «Мошенничество в сфере кредитования», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В 2013-2016 годах обвиняемая, будучи директором кредитного потребительского кооператива «КОД», заключила с 24 гражданами договоры, направленные на приобретение жилья. Права на реализацию строящихся квартир у женщины не было. Таким образом, она похитила более 26 миллионов рублей.

Также мошенница провернула несколько махинаций с недвижимостью и транспортом, причинив потерпевшим ущерб в четыре миллиона рублей. По подложным справкам злоумышленница получила в банке кредиты на сумму более восьми миллионов рублей по липовым справкам, не погасив долг перед банком.

Арестован таунхаус мошенницы площадью более 180 кв. метров и земельный участок в Баймаке. Имущество оценивается в 9,4 миллиона рублей.

Прокуратура направила уголовное дело в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.

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