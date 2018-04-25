В Башкирии осудят мошенницу за махинации на сумму 38 миллионов рублей

Также мошенница провернула несколько махинаций с недвижимостью и транспортом, причинив потерпевшим ущерб в четыре миллиона рублей. По подложным справкам злоумышленница получила в банке кредиты на сумму более восьми миллионов рублей по липовым справкам, не погасив долг перед банком.