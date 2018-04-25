mkset.ru
ГлавноеВсе новости

У одного из главных специалистов Минздрава Башкирии прошли обыски

25 апреля 2018, 16:27
В Республиканской клинической больнице имени Куватова в настоящий момент проходят обыски и выемка документов в кабинете главного гематолога Минздрава РБ. Об этом сообщает ряд уфимских СМИ со ссылкой на собственные источники.

Правоохранительные органы подозревают сотрудников минздрава в лоббировании фармокологических компаний при закупке дорогостоящих препаратов для тяжелобольных.

Пресс-секретарь Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова опровергает эту информацию. Оперативного комментария от представителей правоохранительных органов получить пока также не удалось.

Напомним, прокурор Башкирии Андрей Назаров сегодня заявил о недофинансировании медицины в республике. По его словам, только после обращения в прокуратуру 115 тяжелобольных, страдающих, в том числе редкими (неизлечимыми) и онкологическими заболеваниями, реализовали свое право на дорогостоящую медикаментозную терапию, а в их пользу взысканы потраченные ими на покупку лекарств 1,3 млн рублей.

Также напомним, перебои с лекарствами больных редкими заболеваниями привело к смерти нескольких из них.

Материалы по теме
В Башкирии больные гипертензией все еще не получили препаратыПрокурор Башкирии заявил о недофинансировании медицины
#Новости#Зиля Аскерова#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48