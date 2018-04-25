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Дефицит бюджета Пенсионного фонда может увеличиться почти в 2,5 раза

25 апреля 2018, 19:30
Минтруд России подготовил поправки в закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Из документа следует, что дефицит бюджета Пенсионного фонда в нынешнем году может вырасти в 2,4 раза и составить 256,84 миллиарда рублей. Об этом пишет портал rns.online.

В сегодняшней редакции закона о бюджете Пенсионного фонда России прогнозируемый общий объем доходов равен 8,33 триллиона рублей. Расходы должны составить 8,43 триллиона рублей, а дефицит — 106,57 миллиарда рублей.

Поправки Минтруда РФ предполагают, что реальный объем доходов Пенсионного фонда в 2018 году сократится до 8,26 триллиона рублей. Расходы же наоборот вырастут до 8,52 триллиона рублей.

В Минтруде РФ уверяют, что поправки в бюджет Пенсионного фонда носят чисто технический характер. Изменения вносимые в бюджет сбалансированы по доходам и расходам. Пенсии и прочие обязательства перед россиянами продолжат исполняться.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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