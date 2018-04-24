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В Уфе в шествии "Бессмертного полка" смогут принять участие все желающие

24 апреля 2018, 09:18
Никаких ограничений для людей любого возраста не будет.

Сегодня, 24 апреля, глава города Ирек Ялалов на оперативном совещании в мэрии Уфы дал указание своему заместителю Сынтимиру Баязитову, чтобы в этом году были сняты ограничения для участия в шествии "Бессмертного полка" для учеников младших классов, как это было в прежние годы.

- Прошу обратить внимание, чтобы не было никакого принуждения при организации шествия "Бессмертного полка", это добровольное дело для каждого, - отметил Ирек Ялалов. - С учетом участия детей в мероприятии прошу позаботиться об установке биотуалетов по маршруту движения, чтобы горожане не испытывали дискомфорта из-за бытовых проблем.

Одновременно мэр Уфы сделал внушение Сынтимиру Баязитову, сообщавшему с трибуны о подготовке к празднованию Дня Победы, по поводу содержания его доклада, в котором максимум внимания было уделено местам дислокации концертов и организации культурно-массовых мероприятий.

- Память начинается с простых вещей, а не с концертов, - подчеркнул Ирек Ялалов, подчеркнув, что нужно провести проверку состояния могил фронтовиков на уфимских кладбищах. Причем это должно касаться не только могил ветеранов войны, но и захоронений военнопленных немцев.

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