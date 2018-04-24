В Уфе в шествии "Бессмертного полка" смогут принять участие все желающие

Сегодня, 24 апреля, глава города Ирек Ялалов на оперативном совещании в мэрии Уфы дал указание своему заместителю Сынтимиру Баязитову, чтобы в этом году были сняты ограничения для участия в шествии "Бессмертного полка" для учеников младших классов, как это было в прежние годы.