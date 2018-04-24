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В Уфе повысят зарплату муниципальным служащим

24 апреля 2018, 10:31
В среднем их зарплата должна подняться на 6-10 тысяч рублей.

Сегодня, 24 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы глава города Ирек Ялалов сообщил о том, что Министерство финансов Башкирии подготовило проект постановления о повышении зарплаты муниципальным служащим.

Применительно к Уфе это означает, что средняя зарплата ведущих специалистов в муниципалитетах повысится с 13-14 тысяч рублей до 18 тысяч рублей, а главных специалистов - с 15-16 тысяч рублей - до 20 тысяч рублей. При условии качественного выполнения ими своих обязанностей эти муниципальные служащие могут рассчитывать на премию, вместе с которой они могут получить на руки около 24 тысяч рублей.

Ирек Ялалов отметил, что это очень важное событие.

- Хотел бы в очередной раз развеять миф о больших зарплатах в наших учреждениях. Нам очень сложно привлекать на работу молодых перспективных молодых людей, потому что уровень оплаты труда их сразу отпугивает на уровне конкурсного рассмотрения кандидатур, - отметил мэр Уфы. - Нынешний рост уровня оплаты труда для нас существенный, надеемся, что он поможет создать более приемлемые условия для работы муниципальных служащих.

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