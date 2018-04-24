В Уфе повысят зарплату муниципальным служащим

Применительно к Уфе это означает, что средняя зарплата ведущих специалистов в муниципалитетах повысится с 13-14 тысяч рублей до 18 тысяч рублей, а главных специалистов - с 15-16 тысяч рублей - до 20 тысяч рублей. При условии качественного выполнения ими своих обязанностей эти муниципальные служащие могут рассчитывать на премию, вместе с которой они могут получить на руки около 24 тысяч рублей.