В Башкирии незаконно снизили зарплату педагогам

Сотрудники художественной школы в Миякинском районе пожаловались на снижение зарплаты в 2017 году, после чего прокуратура провела проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В результате оклад педагогов составлял 5,8 тысяч рублей, что на треть меньше минимума, установленного в Башкирии. Прокуратура опротестовала положение муниципалитета как незаконное.