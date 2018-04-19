В Башкирии незаконно снизили зарплату педагогам

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Учителя художественной школы получали всего 5,8 тысяч рублей.
Сотрудники художественной школы в Миякинском районе пожаловались на снижение зарплаты в 2017 году, после чего прокуратура провела проверку по данному факту, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
В результате оклад педагогов составлял 5,8 тысяч рублей, что на треть меньше минимума, установленного в Башкирии. Прокуратура опротестовала положение муниципалитета как незаконное.
Сейчас зарплату преподавателей привели в соответствие с требованиями законодательства.
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