Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии незаконно снизили зарплату педагогам
Сюжеты:
Весна в БашкирииБолеем за нашихЧП в школе
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
2e9ca186e1b8adbee158675005ed28a6

В Башкирии незаконно снизили зарплату педагогам

Сегодня, 10:07ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте
также
Участница «Мисс России» от Башкирии: Если выиграю, стану «Мисс Мира»!
Анализируй это: мы проверили снег из парка «Первомайский» и из Затона в Уфе
Тест: хорошо ли вы знаете весельчаков из Башкирии и их шутки