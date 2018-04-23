mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии осудили двух мужчин, забивших спортсмена до смерти стульями

23 апреля 2018, 15:36
Преступление было совершено в марте прошлого года.

В городе Кумертау суд вынес приговор двум местным жителям в возрасте 30 и 32 лет, которые признаны виновными в неосторожном убийстве посетителя кафе и избиении его приятеля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует из материалов этого резонансного дела, конфликт произошел 5 марта прошлого года. Трое нетрезвых жителей Кумертау в кафе «Соло» сцепились с двумя парнями, один из которых был чемпионом города по пауэрлифтингу Владом Строиным. Его забили стульями, он попал в больницу, три дня пробыл в коме и 8 марта скончался. Его друг попал в больницу и придя в себя, смог назвать имена нападавших.

Вначале задержали одного из подозреваемых - 31-летнего местного жителя. Позже в полицию сам пришел еще второй подозреваемый и позднее удалось задержать третьего из них.

Приговором суда 32-летнему подсудимому назначено 9 лет лишения свободы, а 30-летнему - 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу. Третий обвиняемый находится в психиатрической больнице, материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство и после его выздоровления будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Материалы по теме
Мэр Кумертау: Расследование должно быть открытым и беспристрастным
#Новости#Убийство#Татьяна Майорова,#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48