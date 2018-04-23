В Башкирии осудили двух мужчин, забивших спортсмена до смерти стульями

Как следует из материалов этого резонансного дела, конфликт произошел 5 марта прошлого года. Трое нетрезвых жителей Кумертау в кафе «Соло» сцепились с двумя парнями, один из которых был чемпионом города по пауэрлифтингу Владом Строиным. Его забили стульями, он попал в больницу, три дня пробыл в коме и 8 марта скончался. Его друг попал в больницу и придя в себя, смог назвать имена нападавших.