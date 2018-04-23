УРАЛСИБ обнулил стоимость обслуживания для бизнеса в первый год его жизни

Подключить пакет услуг «Начни с нуля» могут предприниматели, воспользовавшиеся сервисами регистрации бизнеса 1С-Старт или Мое дело. Важным условием является то, что подключить данный пакет можно только в течение 3 месяцев с момента регистрации. В рамках данного пакета предприниматели могут бесплатно обслуживать бизнес в Банке УРАЛСИБ в течение года с момента открытия счета. В пакет услуг входит: открытие счета и его обслуживание с использованием Интернет-банка, платежи в бюджет и контрагентам, внесение наличных, выпуск и обслуживание бизнес-карты.