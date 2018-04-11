Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 самых прибыльных российских банков

Показатель чистой прибыли Банка на 1.03.2018 г. составил 2,9 млрд рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост прибыли Банка УРАЛСИБ обусловлен результатами работы, которую Банк проводил в последние два года в рамках процедуры финансового оздоровления. В течение 2016-2017 гг. в Банке УРАЛСИБ были реализованы стратегические инициативы, направленные на развитие и повышение рентабельности бизнеса.

В том числе была оптимизирована организационная структура, повышена технологичность и эффективность бизнес-процессов, проведена большая работа по развитию продуктовой линейки и каналов продаж. Это позволило серьезно нарастить объемы бизнеса, которые по ключевым для Банка направлениям увеличились в несколько раз. По итогам 2017 года Президент ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Владимир Коган назван лучшим банкиром России – по версии портала Банки.ру.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.