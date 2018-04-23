Будьте осторожны: в Башкирии начинается сезон активности клещей

Клещевой энцефалит, который переносит это маленькое насекомое, может превратить здорового и пышущего жизнью человека в инвалида, страдающего эпилептическими припадками и параличом. Но если вовремя начать лечение, есть шанс предотвратить тяжкие последствия. А лучше, конечно, заранее принять профилактические меры.
Важно помнить, что клещ является переносчиком не только энцефалита, но и боррелиоза – также весьма серьезного недуга.
Как сообщили в Минздраве Башкирии, как правило, клещи активизируются сразу после того, как почва прогреется до пяти-семи градусов. Наибольшее количество укусов клещей приходится на теплые дни мая и июня. Второй, чуть меньший пик активности этих вредных насекомых специалисты отмечают в конце августа или начале сентября.
Важно знать, что источником заражения могут быть не только сам клещ, но и сырое молоко и продукты, изготовленные из молока зараженных животных, - творог, сметана и т.д.
Возбудитель клещевого энцефалита способен выживать в холоде, но чувствителен к высокой температуре и при кипячении погибает уже через две минуты.
После возвращения с природы нужно тщательно осмотреть себя, уделив особое внимание волосистой части головы, где насекомых особенно сложно заметить.
Первое, что важно сделать после обнаружения клеща, - удалить его, чтобы понизить риск заражения. Снимать клеща с тела нужно, осторожно захватив его пинцетом или пальцами в резиновой перчатке или салфетке. Важно не оборвать ему хоботок. Место укуса необходимо продезинфицировать 70-процентным спиртом, одеколоном или йодом. Затем нужно тщательно вымыть руки с мылом.
Способ смазать клеща маслом или иными веществами, после чего он якобы сам вылезет из ранки, врачи не одобряют.
Не менее внимательно нужно обследовать и четвероногих питомцев, если вы брали их с собой на прогулку, потому что клещи могут прицепиться к их шерсти и таким образом попасть в дом.
Если вы обнаружили клеща на теле вашего питомца, категорически воспрещается снимать паразита самостоятельно. Нужно ехать к ветеринарному врачу либо вызывать специалиста на дом.
Обнаруженного на человеке или домашнем животном клеща насекомое нельзя выбрасывать, нужно поместить его в герметичный стеклянный пузырек и доставить в специальную лабораторию на исследование, которое длится примерно сутки.
Следует также сделать анализ крови - сначала в течение суток после укуса анализ на наличие антигена клещевого энцефалита, а через 21 день – на наличие антител к клещевому боррелиозу.
Если выяснится, что клещ энцефалитный, человеку в течение четырех суток после укуса необходимо ввести противоклещевой иммуноглобуллин. Прививку делают бесплатно.
Если клещ окажется переносчиком боррелиоза, пострадавшему также проведут антибактериальню терапию.
В Башкирии эндемичными по данному показателю специалисты Роспотребнадзора называют 42 территории! В их числе - Абзелиловский, Альшеевский, Бурзянский, Бураевский, Дуванский, Миякинский, Нуримановский и другие районы республики. Более подробную информацию о них можно получить на сайте данной организации.
Большая часть лесных территорий должна обрабатываться от клещей. Но это не значит, что можно забыть о мерах предосторожности. Лучше постараться своевременно принять меры предосторожности.
Ежегодно в Башкирии прививаются 30 тысяч человек, среди которых преобладают жители эндемичных районов и представители групп риска, чья работа связана с угрозой заражения энцефалитом.
Если у вас намечается поход в лес, нужно выбирать одежду светлых тонов с длинными рукавами и капюшоном, плотно пришитым к куртке. Рукава и воротник должны плотно прилегать к телу. Если одежды с капюшоном не нашлось, можно надеть головной убор или косынку и спрятать волосы под них. Брюки лучше заправить в сапоги.
На всю одежду нужно нанести средство от клещей.
Нельзя ложиться и садиться на траву. Устанавливайте палатки и ночевки в местах, где травы нет, лучше всего - на песке или сухой почве.
Не стоит приносить домой полевые цветы, с ними могут прибыть и клещи.
По прибытии с прогулки снимите всю верхнюю одежду за пределами дома и аккуратно отправьте ее сразу в стиральную машину.
Вакцинация против клещевого энцефалита — это проводится согласно календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В России зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита.
Препарат закупается на средства республиканского бюджета на сумму около 20 миллионов рублей. Есть санитарные правила профилактики клещевого вирусного энцефалита, утвержденные в 2008 году постановлением главного санитарного врача России.
Вакцинироваться можно круглый год, но оптимальным периодом для прививки является все же осень. Затем через пять-семь месяцев нужно сделать вторую прививку.
Возможны и другие схемы, которые подбираются для пациентов индивидуально.
Повторять вакцинацию следует через каждые три года.
Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации с врачом. Она стоит 400-500 рублей для российских препаратов и до 1,5 тысячи рублей - для импортных. Это стоимость только одной прививки, а для прохождения полного курса профилактики потребуется сделать 2 или 3 вакцины.
По мнению медиков, несмотря на разницу в ценах, эффективность европейских и отечественных вакцин держится приблизительно на одном уровне.
Что касается исследования клеща в лаборатории, то его стоимость составляет от 295 рублей (самый простой анализ) до 1885 рублей (полный анализ на выявление возбудителей инфекций, передаваемых клещами).
Исследовать клеща на инфекции можно в филиалах Центра гигиены и эпидемиологии в РБ по следующим адресам:
Уфа, ул. Шафиева, 7.
Телефоны: 8 (347) 287-85-23, 8-927-236-32-61 — лаборатория вирусологических исследований; 8 (347) 287-85-24, 8-927-236-07-25 — лаборатория по индикации особо опасных инфекций и полимерной цепной реакции.
График работы: пн-пт 9.00-16.30, перерыв: 13.00-13.30.
Бирск, ул. Калинина, 18.
Телефоны: 8 (34784) 3-47-87, 3-47-89.
График работы: пн-пт 08.00-16.00, перерыв 12.00-14.00.
Стерлитамак, ул. Революционная, 2а.
Телефоны: 8 (3273) 43-64-44.
График работы: пн-пт 9.00-16.45, перерыв 13.00-13.30.
Нефтекамск, ул. Социалистическая, 10.
Телефоны: 8 (34783) 4-43-24, 8-917-370-24-44.
График работы: пн-пт 08.00-16.00, перерыв 12.00-14.00, сб. 09.00-14.00.
Туймазы, ул. Лесовода Морозова, 1.
Телефоны: 8 (34782) 7-45-66.
График работы: пн-пт 08.00-16.00, перерыв 12.00-14.00.
Многие лаборатории с 30 апреля по 30 июня будут работать без выходных.
Справку по итогам исследования можно получить по телефону, на сайте или лично.