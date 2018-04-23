Будьте осторожны: в Башкирии начинается сезон активности клещей

Если у вас намечается поход в лес, нужно выбирать одежду светлых тонов с длинными рукавами и капюшоном, плотно пришитым к куртке. Рукава и воротник должны плотно прилегать к телу. Если одежды с капюшоном не нашлось, можно надеть головной убор или косынку и спрятать волосы под них. Брюки лучше заправить в сапоги.