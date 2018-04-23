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Будьте осторожны: в Башкирии начинается сезон активности клещей

23 апреля 2018, 06:56
Фото: pixabay.com
Медиакорсеть подготовила памятку о том, как избежать беды.

1. Чем опасен клещ?

Клещевой энцефалит, который переносит это маленькое насекомое, может превратить здорового и пышущего жизнью человека в инвалида, страдающего эпилептическими припадками и параличом. Но если вовремя начать лечение, есть шанс предотвратить тяжкие последствия. А лучше, конечно, заранее принять профилактические меры.

Важно помнить, что клещ является переносчиком не только энцефалита, но и боррелиоза – также весьма серьезного недуга.

2. Когда бывает пик активности клещей?

Как сообщили в Минздраве Башкирии, как правило, клещи активизируются сразу после того, как почва прогреется до пяти-семи градусов. Наибольшее количество укусов клещей приходится на теплые дни мая и июня. Второй, чуть меньший пик активности этих вредных насекомых специалисты отмечают в конце августа или начале сентября.

Важно знать, что источником заражения могут быть не только сам клещ, но и сырое молоко и продукты, изготовленные из молока зараженных животных, - творог, сметана и т.д.

Возбудитель клещевого энцефалита способен выживать в холоде, но чувствителен к высокой температуре и при кипячении погибает уже через две минуты.

3. Что делать, если вы нашли у себя клеща?

После возвращения с природы нужно тщательно осмотреть себя, уделив особое внимание волосистой части головы, где насекомых особенно сложно заметить.

Первое, что важно сделать после обнаружения клеща, - удалить его, чтобы понизить риск заражения. Снимать клеща с тела нужно, осторожно захватив его пинцетом или пальцами в резиновой перчатке или салфетке. Важно не оборвать ему хоботок. Место укуса необходимо продезинфицировать 70-процентным спиртом, одеколоном или йодом. Затем нужно тщательно вымыть руки с мылом.

Способ смазать клеща маслом или иными веществами, после чего он якобы сам вылезет из ранки, врачи не одобряют.

4. Нужно ли обследовать домашних животных?

Не менее внимательно нужно обследовать и четвероногих питомцев, если вы брали их с собой на прогулку, потому что клещи могут прицепиться к их шерсти и таким образом попасть в дом.

Если вы обнаружили клеща на теле вашего питомца, категорически воспрещается снимать паразита самостоятельно. Нужно ехать к ветеринарному врачу либо вызывать специалиста на дом.

5. Что будет, если клещ инфицирован?

Обнаруженного на человеке или домашнем животном клеща насекомое нельзя выбрасывать, нужно поместить его в герметичный стеклянный пузырек и доставить в специальную лабораторию на исследование, которое длится примерно сутки.

Следует также сделать анализ крови - сначала в течение суток после укуса анализ на наличие антигена клещевого энцефалита, а через 21 день – на наличие антител к клещевому боррелиозу.

Если выяснится, что клещ энцефалитный, человеку в течение четырех суток после укуса необходимо ввести противоклещевой иммуноглобуллин. Прививку делают бесплатно.

Если клещ окажется переносчиком боррелиоза, пострадавшему также проведут антибактериальню терапию.

6. Какие районы Башкирии являются наиболее опасными?

В Башкирии эндемичными по данному показателю специалисты Роспотребнадзора называют 42 территории! В их числе - Абзелиловский, Альшеевский, Бурзянский, Бураевский, Дуванский, Миякинский, Нуримановский и другие районы республики. Более подробную информацию о них можно получить на сайте данной организации.

Большая часть лесных территорий должна обрабатываться от клещей. Но это не значит, что можно забыть о мерах предосторожности. Лучше постараться своевременно принять меры предосторожности.

Ежегодно в Башкирии прививаются 30 тысяч человек, среди которых преобладают жители эндемичных районов и представители групп риска, чья работа связана с угрозой заражения энцефалитом.

7. Какие меры профилактики нужно принять?

Если у вас намечается поход в лес, нужно выбирать одежду светлых тонов с длинными рукавами и капюшоном, плотно пришитым к куртке. Рукава и воротник должны плотно прилегать к телу. Если одежды с капюшоном не нашлось, можно надеть головной убор или косынку и спрятать волосы под них. Брюки лучше заправить в сапоги.

На всю одежду нужно нанести средство от клещей.

Нельзя ложиться и садиться на траву. Устанавливайте палатки и ночевки в местах, где травы нет, лучше всего - на песке или сухой почве.

Не стоит приносить домой полевые цветы, с ними могут прибыть и клещи.

По прибытии с прогулки снимите всю верхнюю одежду за пределами дома и аккуратно отправьте ее сразу в стиральную машину.

8. Нужно ли делать вакцинацию против энцефалита?

Вакцинация против клещевого энцефалита — это проводится согласно календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В России зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита.

Препарат закупается на средства республиканского бюджета на сумму около 20 миллионов рублей. Есть санитарные правила профилактики клещевого вирусного энцефалита, утвержденные в 2008 году постановлением главного санитарного врача России.

Вакцинироваться можно круглый год, но оптимальным периодом для прививки является все же осень. Затем через пять-семь месяцев нужно сделать вторую прививку.

Возможны и другие схемы, которые подбираются для пациентов индивидуально.

Повторять вакцинацию следует через каждые три года.

9. Сколько стоят вакцина и исследование клеща?

Прививку от клещевого энцефалита можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений после консультации с врачом. Она стоит 400-500 рублей для российских препаратов и до 1,5 тысячи рублей - для импортных. Это стоимость только одной прививки, а для прохождения полного курса профилактики потребуется сделать 2 или 3 вакцины.

По мнению медиков, несмотря на разницу в ценах, эффективность европейских и отечественных вакцин держится приблизительно на одном уровне.

Что касается исследования клеща в лаборатории, то его стоимость составляет от 295 рублей (самый простой анализ) до 1885 рублей (полный анализ на выявление возбудителей инфекций, передаваемых клещами).

10. Куда можно доставить клеща на исследование?

Исследовать клеща на инфекции можно в филиалах Центра гигиены и эпидемиологии в РБ по следующим адресам:

Уфа, ул. Шафиева, 7.

Телефоны: 8 (347) 287-85-23, 8-927-236-32-61 — лаборатория вирусологических исследований; 8 (347) 287-85-24, 8-927-236-07-25 — лаборатория по индикации особо опасных инфекций и полимерной цепной реакции.

График работы: пн-пт 9.00-16.30, перерыв: 13.00-13.30.

Бирск, ул. Калинина, 18.

Телефоны: 8 (34784) 3-47-87, 3-47-89.

График работы: пн-пт 08.00-16.00, перерыв 12.00-14.00.

Стерлитамак, ул. Революционная, 2а.

Телефоны: 8 (3273) 43-64-44.

График работы: пн-пт 9.00-16.45, перерыв 13.00-13.30.

Нефтекамск, ул. Социалистическая, 10.

Телефоны: 8 (34783) 4-43-24, 8-917-370-24-44.

График работы: пн-пт 08.00-16.00, перерыв 12.00-14.00, сб. 09.00-14.00.

Туймазы, ул. Лесовода Морозова, 1.

Телефоны: 8 (34782) 7-45-66.

График работы: пн-пт 08.00-16.00, перерыв 12.00-14.00.

Многие лаборатории с 30 апреля по 30 июня будут работать без выходных.

Справку по итогам исследования можно получить по телефону, на сайте или лично.

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