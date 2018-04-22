9-летняя уфимка Анжелика Лазарева прошла в полуфинал проекта “Ты-супер”

Маленький талант воспитывается в приемной семье. Во время съемок программы она рассказала, как ей тяжело было с собственными родителями. “Мои родители “болели”, - говорит девочка. Она была самой малдешй в семье, кроме Анжелики, росли старшие брат и сестра. Им часто не доставлось еды, одевались плохо.