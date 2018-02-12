Уфимка вышла в следующий тур шоу «Ты – супер!»

Девочка покорила своим вокалом всех членов жюри.

Анжелика Лазарева из приёмной уфимской семьи выступила на канале НТВ в новом сезоне вокального шоу «Ты – супер!», в котором участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Девочка исполнила джазовую композицию «It don’t mean a thing» Эллы Фицджеральд. К ней повернулись Сергей Лазарев и Юлианна Караулова, а после и композитор Игорь Крутой. Продюсер Виктор Дробыш попросил исполнительницу нажать кнопку самой, что она и сделала. Девочка прошла в следующий тур шоу.