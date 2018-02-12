Уфимка вышла в следующий тур шоу «Ты – супер!»

Анжелика Лазарева из приёмной уфимской семьи выступила на канале НТВ в новом сезоне вокального шоу «Ты – супер!», в котором участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей, сообщили в пресс-службе администрации города.
Девочка исполнила джазовую композицию «It don’t mean a thing» Эллы Фицджеральд. К ней повернулись Сергей Лазарев и Юлианна Караулова, а после и композитор Игорь Крутой. Продюсер Виктор Дробыш попросил исполнительницу нажать кнопку самой, что она и сделала. Девочка прошла в следующий тур шоу.
Анжелика занимается музыкой и вокалом с пяти лет. Учится в школе №22 и музыкальной школе №1 по классу фортепиано и в музыкальной школе при училище искусств по классу джазового и эстрадного вокала. Лауреат, дипломант и призер множества международных фестивалей и конкурсов.