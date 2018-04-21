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В Башкирии выпустят вертолеты для эвакуации и реанимации пациентов

21 апреля 2018, 09:51
Вертолеты в двух медверсиях будет выпускать КумАПП.

Медицинская версия легкого многоцелевого вертолета Ка-226Т получила одобрение Росавиации в марте текущего года и будет выпускаться на Кумертауском авиационном производственном предприятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

У вертолета есть два варианта медицинского исполнения – медико-эвакуационный и медико-реанимационный. В медико-эвакуационном есть носилки для перевозки двух пострадавших, кислородные баллоны и необходимый набор медицинского оборудования. А в медико-реанимационном вертолете размещается один пострадавший и два медицинских работника для оказания помощи во время полета.

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#Новости#Рустэм Башкирцев#Технологии
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