В Башкирии выпустят вертолеты для эвакуации и реанимации пациентов

У вертолета есть два варианта медицинского исполнения – медико-эвакуационный и медико-реанимационный. В медико-эвакуационном есть носилки для перевозки двух пострадавших, кислородные баллоны и необходимый набор медицинского оборудования. А в медико-реанимационном вертолете размещается один пострадавший и два медицинских работника для оказания помощи во время полета.