В Башкирии мать отсудила 200 тысяч рублей за сбитую поездом дочку

Напомним, жительница Стерлитамака в октябре прошлого года в 148 километрах пикета №3 перегона «Стерлитамака – Аллагуват» пыталась помочь мужчине, потерявшему сознание на пешеходном переходе. Женщина уже переходила через железнодорожные пути, когда у мужчины случился эпилептический припадок. Женщина попыталась спасти несчастного и перевести через пути. Машинист применил экстренное торможение, но поезд все равно сбил обоих, находящихся на путях.