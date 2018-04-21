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В Башкирии мать отсудила 200 тысяч рублей за сбитую поездом дочку

21 апреля 2018, 10:08
Женщина пыталась помочь мужчине, которому стало плохо прямо на пешеходном переходе – поезд сбил обоих.

Мать, сбитой поездом на пешеходном переходе дочери, получит 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, сообщили в пресс-службе приволжской прокуратуры на транспорте.

Погибшая под локомотивом женщина проживала вместе со своей матерью преклонного возраста, которая понесла невосполнимую утрату в связи со смертью дочери. Транспортный прокурор Стерлитамака обратился в суд, защищая интересы пожилой заявительницы с иском к ОАО «РЖД» о взыскании в ее пользу компенсации морального вреда. Суд требования прокурора удовлетворил.

Напомним, жительница Стерлитамака в октябре прошлого года в 148 километрах пикета №3 перегона «Стерлитамака – Аллагуват» пыталась помочь мужчине, потерявшему сознание на пешеходном переходе. Женщина уже переходила через железнодорожные пути, когда у мужчины случился эпилептический припадок. Женщина попыталась спасти несчастного и перевести через пути. Машинист применил экстренное торможение, но поезд все равно сбил обоих, находящихся на путях.

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