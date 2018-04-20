В Одноклассниках появилось официальное сообщество учителей

– Свою роль в сообществе мы видим как равноправные участники диалога, а ни в коем случае как регуляторы процесса. Мы рассчитываем на помощь и активность наших учителей в наполнении этой группы полезным, в первую очередь, для них самих материалом, - рассказала министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева.