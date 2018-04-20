mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Башкирии стали известны даты последних звонков для 9 и 11 классов

20 апреля 2018, 14:36
Дата вручения аттестатов выпускникам школ также уже определена.

Стали известны точные даты проведения последних звонков для старшеклассников в Башкирии.

Для выпускников 11 классов последний звонок пройдет 25 мая, а торжественное вручение аттестатов состоится 23 июня с учетом сроков проведения пересдач ЕГЭ.

При этом дата проведения весеннего бала выпускников, который в Уфе проходит традиционно на Советской площади, пока не оглашалась. Вполне возможно, что в Уфе он опять пройдет не в один день с последним звонком, как это было в прошлом году в столице республики.

Свой последний звонок будет и у девятиклассников, он пройдет 24 мая.

Руководителей органов местного самоуправления просят обеспечить безопасность учеников и их родителей, а также преподавателей.

Материалы по теме
Последний звонок в Башкирии прозвенит для более чем 90 тыс. выпускников25 мая во всех 160 школах Уфы прозвенит последний звонок
#Новости#Школа#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48