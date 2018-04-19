В Уфе осудят мастера, из-за которого разбился мужчина

Завершено расследование уголовного дело по обвинению 50-летнего мастера аварийно-ремонтной группы эксплуатационного участка № 5 «Уфимский», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.
24 марта прошлого года мастер взял на работу по очистке кровли здания в Уфе по адресу Карла Маркса, 63/1 51-летнего рабочего без допуска. Тот сорвался с крыши со стороны улицы Революционная, и, несмотря на оказание медицинской помощи, скончался в больнице.
Обвинительное заключение по делу по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» направлено в суд.