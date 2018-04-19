mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Уфе осудят мастера, из-за которого разбился мужчина

19 апреля 2018, 14:33
Работник без допуска сорвался с крыши.

Завершено расследование уголовного дело по обвинению 50-летнего мастера аварийно-ремонтной группы эксплуатационного участка № 5 «Уфимский», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики.

24 марта прошлого года мастер взял на работу по очистке кровли здания в Уфе по адресу Карла Маркса, 63/1 51-летнего рабочего без допуска. Тот сорвался с крыши со стороны улицы Революционная, и, несмотря на оказание медицинской помощи, скончался в больнице.

Обвинительное заключение по делу по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» направлено в суд.

Материалы по теме
В Уфе 31-летний монтажник-высотник сорвался с крыши В Уфе в цирке «Шапито» разбился гимнастВ Уфе 23-летний монтажник разбился насмерть на стройке
#Новости#Рустэм Башкирцев#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48