В Уфе 23-летний монтажник разбился насмерть на стройке

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Молодой человек упал вместе с металлоконструкцией, на которую взобрался.
27 марта на строительной площадке на улице Губайдуллина в Уфе произошел несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.
По предварительным данным, трагедия произошла во время демонтажа башенного крана. Один из рабочих взобрался на конструкцию и упал на землю вместе с ней. Часть железной махины придавила человека насмерть. Строитель скончался от множественных повреждений внутренних органов.
Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти, по результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.
Видео
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Вести-Башкортостан сегодня опубликовали видеозапись ЧП, на которой видно, как произошло несчастье.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей