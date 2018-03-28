В Уфе 23-летний монтажник разбился насмерть на стройке

27 марта на строительной площадке на улице Губайдуллина в Уфе произошел несчастный случай со смертельным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

По предварительным данным, трагедия произошла во время демонтажа башенного крана. Один из рабочих взобрался на конструкцию и упал на землю вместе с ней. Часть железной махины придавила человека насмерть. Строитель скончался от множественных повреждений внутренних органов.

Судебно-медицинская экспертиза установит точную причину смерти, по результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.

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