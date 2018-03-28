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В Уфе 23-летний монтажник разбился насмерть на стройке
Сюжеты:
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В Уфе 23-летний монтажник разбился насмерть на стройке

Сегодня, 13:10Происшествия
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