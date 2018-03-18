В Уфе в цирке «Шапито» разбился гимнаст

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Мужчина упал во время выступления.
Несчастный случай произошел сегодня, 18 марта, в цирке «Шапито», который дает выступления в микрорайоне Сипайлово на ул. Жукова в Уфе.
Прямо во время выступления упал гимнаст, 23-летний парень. С разными травмами его доставили в больницу. Об этом сообщает Управление гражданской защиты Уфы.
Специалисты сейчас выясняют, что могло стать причиной инцидента – несоблюдение техники безопасности, была ли должным образом организована страховка артиста и другие возможные причины.
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