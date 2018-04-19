Спикер Курултая Башкирии: Возможно, гаджеты копят у детей стресс

- Раньше перемены в школах были временем активного, шумного действа. Энергия выплескивалась в различных играх, конных боях, иногда в драках, - считает он. - Конечно, данная ситуация станет предметом тщательного разбора. Почему ученик оказался в школе с ножом и бензином, что сподвигло его на такой поступок? Пока вопросов больше, чем ответов.