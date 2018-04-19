mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Спикер Курултая Башкирии: Возможно, гаджеты копят у детей стресс

19 апреля 2018, 10:38
Глава башкирского парламента Константин Толкачев считает, что детям некуда выплескивать энергию.

Председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев опубликовал в соцсетях свое мнение о происшедшей трагедии.

Будучи представителем старшего поколения, Константин Борисович попенял на гаджеты, которые, по его мнению, могут становиться причинами накопления стресса.

- Раньше перемены в школах были временем активного, шумного действа. Энергия выплескивалась в различных играх, конных боях, иногда в драках, - считает он. - Конечно, данная ситуация станет предметом тщательного разбора. Почему ученик оказался в школе с ножом и бензином, что сподвигло его на такой поступок? Пока вопросов больше, чем ответов.

Напомним, ЧП произошло вчера в школе № 1 в Стерлитамаке. Подросток явился в класс и ударил канцелярским ножом свою учительницу и одноклассницу, еще одна девочка выпрыгнула из окна, спасаясь от Артема.

Затем школьник попытался покончить с собой, ранив себя ножом в шею.

Материалы по теме
Глава Минобра попросила не нагнетать ситуацию вокруг ЧП в СтерлитамакеЧП в Стерлитамаке: мальчик, устроивший резню в школе, вел учет своих врагов
#Новости#ЧП с детьми#ЧП в школе#Татьяна Майорова,#Общество
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48