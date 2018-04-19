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Пострадавший в Доминикане уфимец скоро прилетит домой

19 апреля 2018, 09:53
В Уфу он прибудет 20 апреля.

Пострадавший после прыжка в море 25-летний уфимец Алексей Денисов возвращается домой, передает Башинформ. Он повредил себе позвоночник, спинной мозг и был парализован.

Алексея сопровождает его друг, вместе они вылетят из Доминиканы 19 апреля, а в Уфе будут 20 апреля после 18 часов.

Уфимцу после его неудачного прыжка сделали операцию, которая обошлась в 120 тысяч долларов, страховка покрыла только треть этой суммы. Пришлось обращаться за помощью. Ему помогло руководство республики.

- Его с самолета на реанимобиле увезут в реанимацию РКБ имени Г.Г. Куватова, - рассказала агентству мать Алексея. - Это тоже благодаря руководству республики. В больнице для сына подготовили палату и врача нашли. Хочется, конечно, сына увидеть. Он говорит, что попросит остановить спецмашину, чтобы хотя бы со всеми, кто будет встречать в аэропорту, поздороваться.

Мать Алексея Денисова выражает благодарность всем, кто оказал её семье помощь в такой непростой ситуации.

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