Пострадавший в Доминикане уфимец скоро прилетит домой

- Его с самолета на реанимобиле увезут в реанимацию РКБ имени Г.Г. Куватова, - рассказала агентству мать Алексея. - Это тоже благодаря руководству республики. В больнице для сына подготовили палату и врача нашли. Хочется, конечно, сына увидеть. Он говорит, что попросит остановить спецмашину, чтобы хотя бы со всеми, кто будет встречать в аэропорту, поздороваться.