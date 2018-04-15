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В Башкирии собирают средства для парня, парализованного в Доминикане
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В Башкирии собирают средства для парня, парализованного в Доминикане

Сегодня, 15:30ОбществоТатьяна МайороваФото: соцсети
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