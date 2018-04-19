Почему на прием к начальникам в Башкирии приходят одни и те же люди

- Замечу, что этот процесс идет не всегда гладко, - сказал Рамис Мухаметдинов. - Многих адвокатов можно понять. Порой мы оплачиваем их работу скромнее обычных тарифов. Но людям надо помогать. У многих нет средств даже на юридические консультации. Адвокатская помощь (графики социальных консультаций и представительств в судах) – это общемировая практика и её, конечно же, надо расширять. Потому что, судя по кризисным явлениям в экономике, количество людей, которым не хватит средств на адвокатов, будет расти.