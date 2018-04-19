Башкирское айкидо

Что не понравилось: — качество выступления Руслана Белого, видно, что готовился в аэроэкспрессе при слабом интернете 3G. Ну и шуточки получились уровня GPRS, на полпалки. Даже до Кроношпана недогуглил. Так халтурно нельзя относиться к нашей республике — это оскорбительно. Смешно же надо шутить, когда едешь в Башкирию: тут все серьёзно. Родина Моргенштерна и Том Клайма, «Древпрома» и Набиуллиной, Камбарова и Спивакова. К сожалению, любое предложение со словом «яйца» больше не является шуткой. Приехал— надо всех троллить: республика многонациональная. Тут не только башкиры живут.