Стала известна программа форума «Сообщество» в Уфе

Справка. Форум «Сообщество» - открытая рабочая площадка для трехстороннего диалога между обществом, бизнесом и властью для повышения качества разработки и реализации социальных проектов и развития межсекторного сотрудничества. Такие форумы проводятся Общественной палатой Российской Федерации в течение года во всех федеральных округах страны.