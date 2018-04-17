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Минэкономразвития оценило потери ВВП России в феврале

17 апреля 2018, 18:25
Министерство экономического развития Российской Федерации пересмотрело оценку роста ВВП страны с января по март 2018 года.

Росстат и ФТС уточнили данные по ВВП за 2017 год. Об этом информирует портал rns.online.

В начале апреля Росстат опубликовал обновленные данные счетов производства ВВП с 2015 по 2018 годы. Первый квартал минувшего года пересмотрели в пользу повышения. В итоге при сохранении номинальных объемов ВВП, база для расчета 2018 года увеличилась.

Эксперты уточнили оценку индексов физического объема ввоза и вывоза топливно-энергетических товаров. Последние, по заключению ФТС, оказались ниже первоначальной оценки, которую провел Минэкономразвития РФ. После этого пришлось уточнять и оценки налогов на экспорт с импортом, рассказали в Минэкономразвитии.

Из уточненных данных следует, что средний темп ВВП за первые два месяца этого года сократился на 0,16 п.п. Так 0,1 п.п. упал за счет изменения базы, а оставшиеся 0,06 п.п. - за счет уточнения получения ответной информации ФТС РФ.

Ранее в «Картине экономики за апрель 2018 года» Минэкономразвития снизило оценку ВВП в феврале в годовом выражении до 1,3% с 1,5%.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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