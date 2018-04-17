Минэкономразвития оценило потери ВВП России в феврале

Из уточненных данных следует, что средний темп ВВП за первые два месяца этого года сократился на 0,16 п.п. Так 0,1 п.п. упал за счет изменения базы, а оставшиеся 0,06 п.п. - за счет уточнения получения ответной информации ФТС РФ.