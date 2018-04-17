Михаил Бабич: Половина российского химоружия хранилась на складах в ПФО

- Почему нельзя предположить, что Мирзаянов и его соратники именно в США, в самых современных лабораториях, которые, кстати, не подотчетны никому, кроме самих Соединенных Штатов, произвели аналогичное отравляющее вещество? Это предположение, но оно имеет право на жизнь. Мы знаем, что США абы кого на своей территории не привечают, условия для комфортной работы и жизни не создают, – сказал Михаил Бабич.