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Информация о закрытии центра образования в Уфе оказалась неверной

17 апреля 2018, 15:10
Сегодня уфимские СМИ сообщали о закрытии МАОУ «Центр образования №35» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований. Выяснилось, что эта информация не соответствует действительности.

- На сегодняшний день, действительно есть такое решение, однако оно распространяется всего на два кабинета - кабинет начальных классов № 215 и кабинет информатики №222. В связи с недостаточной освещенностью и превышением уровня звукового давления в помещениях, учебный процесс в этих кабинетах приостановлен на 19 суток, с 22 февраля 2018 года, - сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Для устранения недостатков в перечисленных кабинетах уже установили один дополнительный светильник, а старые поменяли. Компьютерное оборудование было подвергнуто диагностике и шум в системе вентиляции был устранен.

Через пять дней, 23 апреля состоится повторная проверка, после чего уроки в этих кабинетах возобновятся.

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