Башкирию в докладе Уполномоченного по правам человека упомянули 6 раз

- В июне 2017 года к Уполномоченному обратился инвалид К., проживающий в Республике Башкортостан, с жалобой на ненадлежащее обеспечение рекомендованными ему по состоянию здоровья лекарственными препаратами Силденафил и Бозентан, - сообщается в докладе. - Взамен заявителю назначены аналоги данных лекарственных препаратов, которые вызывали у него побочные эффекты. После обращения Уполномоченного в министерство здравоохранения Республики Башкортостан К. обеспечен лекарственным препаратом Силденафил за счет средств ГБУЗ Республики Башкортостан «Верхне-Татышлинская ЦРБ», в которой он получает медицинскую помощь, а препарат Бозентан он получил за счет финансовой поддержки благотворительной организации. Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Башкортостан выявил нарушения в части лекарственного обеспечения К. и возбудил административные дела по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ в отношении виновного должностного лица ГБУЗ Респуб­лики Башкортостан «Верхне-Татышлинская ЦРБ».