Башкирию в докладе Уполномоченного по правам человека упомянули 6 раз

Сегодня «Российская газета» опубликовала полный текст Уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой. Она отчиталась о своей деятельности в 2017 году. В тексте доклада Башкирия упоминается шесть раз. И только один раз - в позитивном ключе.
Дважды Башкирия упоминается в докладе в связи с опросом граждан о значимости для них тех или иных прав. Так значимость права на жилище и его справедливую оплату высоко оценили в Башкирии 70% опрошенных (в среднем по России – 55%). Право на социальное обеспечение, пенсионные выплаты и социальное страхование в регионе назвали значимым 57% опрошенных ( в среднем по России – 46%).
Башкирия попала в ТОП-5 и по росту числа обращений граждан в институт уполномоченного по правам человека в 2017 году. На первом месте оказалась Кемеровская область (+96,6%), на втором – Оренбургская (+92,8%), на третьем - Томская (+84,2%). В Башкирии число обращений выросло на 31,4%, это четвертое место.
Согласно правозащитной карте жители Башкирии 5012 раз обращались к региональному омбудсмену и 775 раз – к федеральному. Это 14,21 обращений на 10 тысяч человек населения. В соседней Казани этот показатель ниже – 11,57, в Самаре выше – 15,72.
Лекарства и лечение в колониях
Дважды Москалькова упомянула Башкирию в негативном ключе, приводя примеры нарушения прав человека.
- В июне 2017 года к Уполномоченному обратился инвалид К., проживающий в Республике Башкортостан, с жалобой на ненадлежащее обеспечение рекомендованными ему по состоянию здоровья лекарственными препаратами Силденафил и Бозентан, - сообщается в докладе. - Взамен заявителю назначены аналоги данных лекарственных препаратов, которые вызывали у него побочные эффекты. После обращения Уполномоченного в министерство здравоохранения Республики Башкортостан К. обеспечен лекарственным препаратом Силденафил за счет средств ГБУЗ Республики Башкортостан «Верхне-Татышлинская ЦРБ», в которой он получает медицинскую помощь, а препарат Бозентан он получил за счет финансовой поддержки благотворительной организации. Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Башкортостан выявил нарушения в части лекарственного обеспечения К. и возбудил административные дела по ч. 3 ст. 19.20 КоАП РФ в отношении виновного должностного лица ГБУЗ Республики Башкортостан «Верхне-Татышлинская ЦРБ».
Второй пример нарушения прав человека в Башкирии касается своевременности и качества оказания медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы:
- Осужденный Р., отбывающий наказание в ФКУ ИК 3 УФСИН России по Республике Башкортостан, неоднократно просил оказать содействие в проведении лечения у окулиста. Лишь после реакции Уполномоченного из прокуратуры Республики Башкортостан поступил ответ, что осужденному была проведена операция. Оказанной медицинской помощью осужденный удовлетворен.
Башкирия – пилотный регион
И наконец Башкирию упомянули в докладе омбудсмена России как регион, который стал пилотной площадкой для проведения эксперимента по предоставлению пожилым гражданам такой формы социального обеспечения, как приемные семьи:
- Пилотными площадками для проведения данного эксперимента стали 30 регионов страны, из которых пионером выступила Самарская область, а в 2017 году к ней присоединились республики Татарстан и Башкортостан. И надо отметить, что жалоб от граждан, поселившихся в приемных семьях, Уполномоченному за последние три года не поступало.
Какие права больше всего ценят в России
В 2017 году наблюдался рост обращений по сравнению с 2016 годом о нарушении следующих видов прав: на бесплатную медицинскую помощь, на жилище, на образование и т.д.
Так, по данным Фонда «Общественное мнение» о соблюдении прав человека в России, люди больше всего обеспокоены недостаточно эффективным применением реализации права на бесплатную медицинскую помощь, причем в 2017 году его рейтинговый показатель в сравнении с 2016 годом увеличился с 78% в 2016 году до 81% в 2017 году.
В общем рейтинге прав и свобод человека и гражданина право на бесплатное образование занимает второе место (показатель значимости - 60%).
Респонденты также отметили высокую значимость права на жилище и его справедливую оплату, показатель указанного права также увеличился с 53% в 2016 году до 55% в 2017 году, право на труд и его справедливую оплату демонстрирует увеличение показателя значимости с 48% в 2016 году до 52% в 2017 году.
Медицина и охрана здоровья: цитаты из доклада
- Согласно данным Росстат, по сравнению с 2005 годом количество организаций системы здравоохранения, осуществляющих медицинское обслуживание госпитализированных пациентов, - больничных организаций в России сократилось на 43% (с 9479 в 2005 году до 5357 в 2016 году).
- Наибольший процент респондентов, указавших на злободневность темы охраны здоровья, наблюдается среди лиц старше 60 лет (86%), а также среди лиц, проживающих в городах с населением менее 50 тыс человек и поселках городского типа (83%).
- Еще одна проблема, которая из года в год остается в списке актуальных, - это лекарственное обеспечение граждан, страдающих орфанными заболеваниями. Негативная ситуация с дорогостоящим лекарственным обеспечением данной категории граждан, по информации, поступившей из субъектов Российской Федерации, вызвана тем, что финансирование их лечения возложено исключительно на субъекты Российской Федерации, которые не имеют достаточных финансовых средств для выполнения обязательств.