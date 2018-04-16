В Башкирии за смерть ребенка в больнице выплатили миллион рублей

Детского врача вызвали на дом, когда у ребенка поднялась температура. Участковый поставил диагноз ОРЗ средней тяжести и назначил лечение. В тот же день при температуре 39°C родители вызвали скорую, которая диагностировала острую инфекцию верхних дыхательных путей. Через девять часов ребенок умер.