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В Башкирии за смерть ребенка в больнице выплатили миллион рублей

16 апреля 2018, 09:52
Ребенок скончался от двухсторонней пневмонии.

Законный представитель обратился в суд с заявлением о взыскании с больницы в городе Салават двух миллионов рублей, считая, что ребенок скончался в ней из-за некачественного оказания помощи, сообщили в пресс-службе Салаватского городского суда.

Представитель ответчика в суде не признал исковые требования, основываясь на том, что причинно-следственная связь между действиями врачей и наступившей смертью несовершеннолетней отсутствует. Он уверял, что лечение проведено в полном объеме.

Детского врача вызвали на дом, когда у ребенка поднялась температура. Участковый поставил диагноз ОРЗ средней тяжести и назначил лечение. В тот же день при температуре 39°C родители вызвали скорую, которая диагностировала острую инфекцию верхних дыхательных путей. Через девять часов ребенок умер.

Судебно-медицинская комиссия установила, что смерть наступила из-за двухсторонней пневмонии. Ребенка поздно перевели на искусственную вентиляцию легких.

Суд определил размер компенсации в один миллион рублей.

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