Больница выплатит уфимке 350 тысяч рублей за смерть ребенка
Сегодня, 09:42ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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Женщине не сделали экстренное кесарево сечение.
В 2014 году 32-летняя жительница Демского района Уфы находилась на девятом месяце беременности. В родильное отделение женщина поступила с острыми болями в животе. Осмотрев ее, врачи приняли решение оставить плод.
- Экспертиза показала, что в данном случае необходимо было экстренно делать кесарево сечение. Однако его сделано не было, ребенок родился мертвым. Суд обязал больницу выплатить женщине компенсацию в размере 350 тысяч рублей, – сообщили в прокуратуре Демского района Уфы.
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