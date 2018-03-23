Больница выплатит уфимке 350 тысяч рублей за смерть ребенка

В 2014 году 32-летняя жительница Демского района Уфы находилась на девятом месяце беременности. В родильное отделение женщина поступила с острыми болями в животе. Осмотрев ее, врачи приняли решение оставить плод.

- Экспертиза показала, что в данном случае необходимо было экстренно делать кесарево сечение. Однако его сделано не было, ребенок родился мертвым. Суд обязал больницу выплатить женщине компенсацию в размере 350 тысяч рублей, – сообщили в прокуратуре Демского района Уфы.