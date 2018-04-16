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Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело по убийству бизнесмена

16 апреля 2018, 14:54
По отношению четырех уфимцев башкирской прокуратурой утверждено уголовное дело.

Жители Уфы обвиняются в убийстве по найму, а также в его организации и пособничестве.

Следствие выяснило, что предприниматель, занимающийся строительством, задолжал руководителю ООО «Химпромстрой» свыше 1 млн рублей. Деньги не захотел вернуть и с двумя приятелями организовал его убийство.

Сообщники в течение нескольких дней следили за жертвой. В январе 2017 года в деревне Урняк вломились в его дом и нанесли множество ударов гвоздодером и молотком. Пострадала и жена жертвы.

Убийцы инсценировали ограбление: разбросали вещи и вытащили из кошелька жертвы 750 рублей.

На следующий день их обнаружили соседи. Врачи сумели спасти только женщину, мужчина умер от полученных травм.

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