В Башкирии за смерть ребенка в больнице выплатили миллион рублей

Законный представитель обратился в суд с заявлением о взыскании с больницы в городе Салават двух миллионов рублей, считая, что ребенок скончался в ней из-за некачественного оказания помощи, сообщили в пресс-службе Салаватского городского суда.

Представитель ответчика в суде не признал исковые требования, основываясь на том, что причинно-следственная связь между действиями врачей и наступившей смертью несовершеннолетней отсутствует. Он уверял, что лечение проведено в полном объеме.

Детского врача вызвали на дом, когда у ребенка поднялась температура. Участковый поставил диагноз ОРЗ средней тяжести и назначил лечение. В тот же день при температуре 39°C родители вызвали скорую, которая диагностировала острую инфекцию верхних дыхательных путей. Через девять часов ребенок умер.

Судебно-медицинская комиссия установила, что смерть наступила из-за двухсторонней пневмонии. Ребенка поздно перевели на искусственную вентиляцию легких.