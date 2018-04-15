В Башкирии сотрудника заправки осудят за нарушение правил безопасности

К том же, заправщик не проверял безопасность тары и не взвешивал наполненные баллоны, что является грубейшими нарушениями. А для перекачки топлива он использовал самодельное оборудование, не прошедшее экспертизу. Все эти нарушения могли обернуться взрывами баллонов.