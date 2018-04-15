В Башкирии родители просят помочь в поисках 15-летнего подростка

Родственники и близкие семьи Куркиных из Белебеевского района Башкирии обратились через соцсети к широкой аудитории с просьбой помочь в поисках 15-летнего Дмитрия, который пропал 8 апреля. После безуспешных самостоятельных поисков семья обратилась в полицию.