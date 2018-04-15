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В Башкирии родители просят помочь в поисках 15-летнего подростка

15 апреля 2018, 11:59
Дмитрий Куркин пропал из дома неделю назад.

Родственники и близкие семьи Куркиных из Белебеевского района Башкирии обратились через соцсети к широкой аудитории с просьбой помочь в поисках 15-летнего Дмитрия, который пропал 8 апреля. После безуспешных самостоятельных поисков семья обратилась в полицию.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные, лицо смуглое, глаза карие.

Особые приметы: на теле имеются татуировки: птица на колючей проволоке на левой стороне груди и пять синих роз на правой руке.

Был одет: в черную куртку, джемпер с белым треугольником на груди, синие джинсы и темно-синие кроссовки с буквой «N».

Всех, кто может помочь в поисках, просят обратиться в полицию или позвонить по телефонам: 8 (999) 741-95-96, 02.

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