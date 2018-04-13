В Башкирии перевернулась «Газель» с шестью пассажирами

Как сообщили в ГИБДД по РБ, в обычные дни он выполнял рейсы Магнитогорск-Аскарово, а вчера, со слов водителя, он направлялся на техобслуживание, а пассажиров набрал по пути. Две женщины обратились за медицинской помощью. В ведомстве начали обстоятельную проверку случившегося.