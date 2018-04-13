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В Башкирии перевернулась «Газель» с шестью пассажирами

13 апреля 2018, 11:22
ДТП произошло в Абзелиловском районе.

Накануне днём в Абзелиловском районе возле деревни Давлетово произошло серьезное ДТП. Прямо на проезжей части «Газель», в которой находились шесть пассажиров, перевернулась из-за того, что 27-летний водитель не справился с управлением.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, в обычные дни он выполнял рейсы Магнитогорск-Аскарово, а вчера, со слов водителя, он направлялся на техобслуживание, а пассажиров набрал по пути. Две женщины обратились за медицинской помощью. В ведомстве начали обстоятельную проверку случившегося.

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#Новости#Надежда Валитова#Происшествия
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