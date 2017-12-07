В Башкирии легковушка опрокинулась, наехав на дорожное ограждение

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Водитель получил многочисленные травмы и был госпитализирован в больницу.
6 декабря в Буздякском районе на 1373 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск опрокинулся легковой автомобиль, сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
По предварительным данным, 61-летний житель Туймазов, управляя иномаркой, не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, а потом на опору электропередач, после чего опрокинулся на проезжую часть.
Водитель получил многочисленные травмы и был госпитализирован в больницу.
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