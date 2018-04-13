Через 6 лет в Башкирии на дорогах будут погибать не более 162 человек в год

– Их число будет постепенно уменьшаться, как и во всём мире, но в разумных пределах. Потому что в республике к безопасности на дорогах применяется комплексный подход. Сегодня за него отвечает уже целый ряд ведомств, включая те, что занимаются дорогами. Мы больше не одни, как 10 лет назад. Продолжит развиваться система европротокола, где при ДТП не требуется участие полиции. На последних совещаниях в правительстве Башкирии принято решение о выделении 500 миллионов рублей на установку систем фото-видеофиксации во многих районах. В Туймазах до конца нынешнего года планируется установить два таких комплекса к имеющимся трём, потому что здесь очень напряжённая обстановка.