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В Уфе пройдет федеральный саммит по недвижимости PRO Development

12 апреля 2018, 11:29
PROEstate Events и учебный центр Academy of Real Estate приглашают принять участие в Федеральном саммите по недвижимости – PRO Development в Уфе.

Дата форума: 29 мая 2018 года. Время проведения: 11.00 – 18.00. Место проведения: Hilton Garden Inn. Ufa Riverside Hotel, г. Уфа, ул. Аксакова, д.4.

Федеральный саммит по недвижимости PRO Development – проект, ориентированный на обсуждение локальных проблем и перспектив развития градостроительной отрасли в регионах России. Это новый формат, призванный объединить участников отраслевого сообщества для построения конструктивного диалога и обсуждения самых актуальных тематик в масштабах страны.

В основе деловой программы Саммита – возможности и инвестиционный потенциал российских городов для развития девелоперской деятельности, вопросы градостроительного регулирования и жилищной политики, источники финансирования проектов, самые перспективные направления для благоустройства и инфраструктурного преобразования территорий, прогрессивные стратегии ведения девелоперского бизнеса в условиях трансформации рынка, наиболее перспективные на сегодняшний день форматы недвижимости, эффективные механизмы реализации проектов и управления ими.

Аудитория: топ-менеджеры, директора и руководители структурных подразделений девелоперских компаний, представители банков и инвестиционных фондов, эксперты и специалисты финансовых и коммерческих направлений, работающие в сфере недвижимости, представители государственной власти, министерств и ведомств решающие задачи стратегического и финансового планирования, консультанты, риелторы и брокеры, специалисты управляющих компаний, юристы, представители регионального бизнеса и производственных компаний, заинтересованных в расширении развития.

Участие в мероприятии бесплатное. Предварительная регистрация обязательна.

Вот полная программа форума.

Программа Саммита.

Здесь можно зарегистрироваться на форум.

#Новости#Рустэм Башкирцев#Экономика
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