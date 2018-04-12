В Уфе пройдет федеральный саммит по недвижимости PRO Development

В основе деловой программы Саммита – возможности и инвестиционный потенциал российских городов для развития девелоперской деятельности, вопросы градостроительного регулирования и жилищной политики, источники финансирования проектов, самые перспективные направления для благоустройства и инфраструктурного преобразования территорий, прогрессивные стратегии ведения девелоперского бизнеса в условиях трансформации рынка, наиболее перспективные на сегодняшний день форматы недвижимости, эффективные механизмы реализации проектов и управления ими.