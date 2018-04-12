В Уфе пройдет федеральный саммит по недвижимости PRO Development

Дата форума: 29 мая 2018 года. Время проведения: 11.00 – 18.00. Место проведения: Hilton Garden Inn. Ufa Riverside Hotel, г. Уфа, ул. Аксакова, д.4.
Федеральный саммит по недвижимости PRO Development – проект, ориентированный на обсуждение локальных проблем и перспектив развития градостроительной отрасли в регионах России. Это новый формат, призванный объединить участников отраслевого сообщества для построения конструктивного диалога и обсуждения самых актуальных тематик в масштабах страны.
В основе деловой программы Саммита – возможности и инвестиционный потенциал российских городов для развития девелоперской деятельности, вопросы градостроительного регулирования и жилищной политики, источники финансирования проектов, самые перспективные направления для благоустройства и инфраструктурного преобразования территорий, прогрессивные стратегии ведения девелоперского бизнеса в условиях трансформации рынка, наиболее перспективные на сегодняшний день форматы недвижимости, эффективные механизмы реализации проектов и управления ими.
Аудитория: топ-менеджеры, директора и руководители структурных подразделений девелоперских компаний, представители банков и инвестиционных фондов, эксперты и специалисты финансовых и коммерческих направлений, работающие в сфере недвижимости, представители государственной власти, министерств и ведомств решающие задачи стратегического и финансового планирования, консультанты, риелторы и брокеры, специалисты управляющих компаний, юристы, представители регионального бизнеса и производственных компаний, заинтересованных в расширении развития.
Участие в мероприятии бесплатное. Предварительная регистрация обязательна.
Вот полная программа форума.