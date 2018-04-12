В Башкирии определят специальные места для встреч избирателей с депутатами

– Данная инициатива разработана на основе последних новаций федерального законодательства, касающихся проведения встреч депутатов с избирателями, организуемых в том числе в форме публичных мероприятий, – прокомментировал председатель Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. - Законопроект призван упорядочить подобные встречи, чтобы они не носили хаотичного характера и не наносили ущерба жизнедеятельности той или иной территории. В случае принятия закона определить перечень специальных мест и помещений для встреч депутатов и избирателей, порядок их предоставления предстоит правительству республики и органам местного самоуправления. Соответственно потребуется дополнительный правовой акт.