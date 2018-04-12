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Уфимский бизнес-инкубатор признан лучшим на форуме муниципальных практик

12 апреля 2018, 10:59
Награду Союза российских городов вручили Иреку Ялалову.

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов получил награду союза российских городов в Бишкеке на пятом международном форуме за «Лучшую муниципальную практику», сообщили в пресс-службе мэрии.

Церемония награждений проходила 11-12 апреля. Уфа признана лучшей в номинации «Экономика» за опыт создания и развития бизнес-инкубатора.

Бизнес-инкубатор создавался для поддержки IT-стартапов на начальной стадии развития. На базе Уфимского городского фонда развития и поддержки малого предпринимательства трудится 61 специалист. Бизнес-инкубатор состоит из 11 миниофисов, двух зон коворкинга, концеренц-зала и переговорной. Резиденты получают оборудованные рабочие места, сопровождение и экспертизу проектов, доступ к инфраструктуре и консультационные и информационные услуги.

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