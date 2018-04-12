Стала известна программа «Библионочи-2018» в Уфе

На них будут проводиться интеллектуальные игры, конкурсы, викторины, квесты и другие интересные занятия. Пройдут выставки книжных экспозиций и периодики. Участники акции смогут приобрести книжную продукцию издательств и магазинов. Для маленьких участников в тренинг-центре будет работать детская анимационная комната.