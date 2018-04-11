Под Уфой житель Ульяновской области производил наркотики в коттедже

Сотрудники правоохранительных органов изъяли пять пятилитровых пластиковых канистр с «жидким» наркотиком, который после определенных химических процессов превращается в порошок. По данным Управления МВД по РБ, изъятой жидкости хватило бы на два килограмма так называемой «скорости» - это около 10 тысяч доз наркотика.