Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 самых прибыльных российских банков

Показатель чистой прибыли Банка на 1.03.2018 г. составил 2,9 млрд рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост прибыли Банка УРАЛСИБ обусловлен результатами работы, которую Банк проводил в последние два года в рамках процедуры финансового оздоровления. В течение 2016-2017 гг. в Банке УРАЛСИБ были реализованы стратегические инициативы, направленные на развитие и повышение рентабельности бизнеса.