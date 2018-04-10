Продажи машин с пробегом в России в марте выросли более чем на 6%

За январь-март 2018 года рынок подержанных автомобилей в нашей стране вырос на 5%, до 1,2 миллионов единиц.
В марте этого года в лидеры вышли машины марки Lada. На их долю в прошлом месяце пришлось 26,2% от совокупного объема продаж легковых автомобилей с пробегом. Всего за этот период было реализовано 128,4 тысяч штук, а продажи выросли на 0,7%, сообщил портал rns.online.
Продажи подержанных машин марки Toyota увеличились на 7,9%, до 55,5 тысяч штук. Также по объемам перепродаж в лидеры вышли Nissan, Hyundai, Chevrolet, Kia, Ford, Volkswagen, Renault, Mitsubishi.
Самый большой рост перепродаж зафиксирован среди автомобилей Kia, Hyundai и Renault. Среди моделей большинство продаж пришлось на Lada 2114, Ford Focus, Lada 2107, Lada 2110 и Lada Priora.