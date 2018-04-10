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18 аспирантов и молодых ученых Башкирии получат стипендии от Путина

10 апреля 2018, 09:50
Больше всего среди обладателей стипендий представителей УГАТУ.

Аспиранты и молодые ученые Башкирии, осуществляющие перспективные научные исследования и разработки, стали обладателями стипендии президента России. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Так, стипендии от главы государства в течение 2018-2020 годов будут получать 11 молодых представителей Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ), два молодых исследователя Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ), пять ученых Уфимского исследовательского центра РАН.

Как подчеркивается в официальном сообщении, стипендиаты удостоены поощрений за высокие достижения в науке и отличную учебу по программам, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики страны.

Известно, что каждый из стипендиатов не однажды успешно выступал на международных и всероссийских научных конференциях и конкурсах, а также все имеют инновационные разработки, публикации в ведущих российских и зарубежных журналах.

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